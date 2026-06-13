Juventus e il caso Vlahovic: il rinnovo è possibile con Carnevali?

Una delle prime voci di mercato che si sono scatenate in casa Juventus dopo l'addio di Damien Cobolli è la possibile riapertura delle trattative con Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto. L'attaccante serbo, è noto, è in scadenza al 30 giugno e l'ultimo incontro tra le parti aveva portato alla definitiva fumata nera. Quello che si chiedono i tifosi bianconeri è: visto che quel giorno l'ad era ancora Comolli, che era presente, con cui Vlahovic non aveva un buon rapporto, ora con Giovanni Carnevali le cose possono cambiare?