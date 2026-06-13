Juventus e il caso Vlahovic: il rinnovo è possibile con Carnevali?

Juve, sei anni di caos: più dirigenti che trofei, quanto sono costati
© ansa | Carnevali
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Una delle prime voci di mercato che si sono scatenate in casa Juventus dopo l'addio di Damien Cobolli è la possibile riapertura delle trattative con Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto. L'attaccante serbo, è noto, è in scadenza al 30 giugno e l'ultimo incontro tra le parti aveva portato alla definitiva fumata nera. Quello che si chiedono i tifosi bianconeri è: visto che quel giorno l'ad era ancora Comolli, che era presente, con cui Vlahovic non aveva un buon rapporto, ora con Giovanni Carnevali le cose possono cambiare?
Che tra i due non corresse buon sangue è noto ma è riduttivo dire che Vlahovic non ha rinnovato per la presenza di Comolli, il primo ostacolo alla trattativa era e resta economico: Darko Ristic, agente del giocatore, ha sempre chiesto 8 milioni di euro di stipendio più un cospicuo bonus alla firma, cose sulle quali neppure Carnevali può fare qualcosa, a maggior ragione considerando che tra le mission del nuovo ad, su assist della proprietà, c'è un doveroso occhio ai conti.
L'offerta juventina resta di 6 milioni l'anno più bonus dunque la differenza resta ampia. Se però nelle prossime settimane Vlahovic non troverà una squadra gradita che soddisfi le sue richieste e, nel contempo, pur di restare bianconero - con Spalletti suo primo sponsor - accettasse di ridursi l'ingaggio, allora mai dire mai. Ma al momento è una prospettiva difficile da immaginare.
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