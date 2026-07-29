Inter, ufficiale il rinnovo di Bisseck: i dettagli

Ora è ufficiale: il viaggio di Yann Bisseck in nerazzurro continua. Il difensore tedesco, all'Inter dal 2023, ha prolungato il contratto con i Campioni d'Italia fino al 2031. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031", si legge nella nota del club. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione.