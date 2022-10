Bonucci cuore Juve: pronto a firmare il prolungamento del contratto

BANDIERA BIANCONERA

Il difensore è in scadenza nel 2024, ma vuole continuare la sua avventura in bianconero anche oltre

© Getty Images Leonardo Bonucci e la Juve si preparano a vivere tante altre stagioni insieme. Lo riporta Romeo Agresti, parlando di un accordo vicino tra il difensore e il club per il prolungamento del contratto. In scadenza nel giugno del 2024, nonostante le recenti voci di mercato che lo davano nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, il centrale non avrebbe dunque alcuna intenzione di muoversi da Torino e presto potrebbe mettere tutto nero su bianco. Una situazione che dopo il rinnovo del 2019 conferma ancora una volta il grande feeling tra il giocatore e l'ambiente Juve nonostante alcune prestazioni non all'altezza nell'ultimo periodo.

Un feeling speciale, che Bonucci vuole dimostrare concretamente firmando ancora per alcune stagioni in bianconero da protagonista. Al momento non è ancora chiara la durata e la formula della nuova intesa, ma presto verrà tutto definito nelle sedi opportune. Quello che è certo, invece, è che la dirigenza e Leo vogliono continuare a lavorare insieme. Per uscire da questo momento complicato, del resto, servono sì giocatori di qualità, ma anche veterani in grado di indirizzare la squadra, parare le critiche e fare da esempio e da guida ai più giovani.

Un ruolo chiave che a 35 anni Bonucci ricopre ormai con orgoglio e che alla Continassa continuerà a svolgere ancora a lungo. Sicuramente almeno fino al 2025, ma probabilmente anche oltre se dovesse arrivare l'intesa per un prolungamento pluriennale. Un attestato di stima che allungherebbe l'avventura di Leo a Torino, facendolo entrare di diritto nell'élite dei grandi senatori bianconeri a suon di presenze.

Tutto nonostante una prima parte di stagione non sempre impeccabile, condita da diverse critiche, qualche panchina e un rapporto a volte un po' teso con Massimiliano Allegri. In particolare il centrale bianconero è finito nel mirino dei tifosi soprattutto dopo la partita contro il Milan. Gara che ha visto Bonucci protagonista in negativo nell'occasione del gol di Brahim Diaz. Un errore che ha acceso la rabbia dei supporter e gettato anche qualche ombra sul futuro in bianconero del difensore. Futuro che a quanto pare invece non sembra assolutamente in bilico viste le certezze del club e del giocatore sulla voglia di rimanere uniti ancora a lungo. Bonucci si prepara a giurare amore eterno alla Juve.