Wanda Nara: "Icardi rimane all'Inter per almeno un altro anno"

30/05/2019

Mauro Icardi non intende lasciare l'Inter. E' quanto ha fatto sapere Wanda Nara , intervistata dall’emittente argentina TycSports. "Mauro ha un altro anno e mezzo di contratto con l’Inter e la sua intenzione è quella di restare almeno per un altro anno” ha sentenziato la moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro, che ha anche smentito le voci che Antonio Conte non lo vorrebbe nel nuovo corso nerazzurro.

Dopo Icardi, anche il suo agente ribadisce la ferma volontà di continuare a giocare nell'Inter. Nonostante lo strappo con l'ambiente degli ultimi mesi, un rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 di cui non si parla più da tempo e, da ultimo, la presunta volontà di Antonio Conte di cominciare un nuovo progetto senza l'ex capitano. Wanda, dunque, conferma anche ai media argentini quanto dichiarato a Tiki Taka nella puntata del 12 maggio.



Nessuna intenzione di muoversi da Milano, tanto che Maurito non intende prendere in considerazione le offerte di Juve e Atletico. L'ennesimo capitolo di una telenovela che rischia di diventare un autentico tormentone estivo...