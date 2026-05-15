Colpo da 30 milioni dello Sporting Lisbona: arriva un attaccante dal Braga

Adesso è anche ufficiale: Rodrigo Zalazar è un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona. Lo ha reso noto il Braga con una nota ufficiale: "L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con lo Sporting CP per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Rodrigo Zalazar, per 30 milioni di euro - si legge -. Ringraziamo l'impegno e la dedizione di Rodrigo Zalazar nelle tre stagioni di alto rendimento in cui ha giocato per il Club".