Il Sassuolo blinda un big: contratto fino al 2029

15 Mag 2026 - 16:11

Armand Laurienté ha rinnovato il contratto col Sassuolo. L'esterno francese, vicinissimo alla cessione la scorsa estate, ha firmato un nuovo accordo fino al 2029 col club neroverde. Questa la nota degli emiliani: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029".
Arrivato al Sassuolo nel 2022, con i neroverdi ha giocato complessivamente 139 partite, condite da 39 gol e 27 assist. Il francese non ha abbandonato il Sassuolo nemmeno in Serie B, dove lo scorso anno è stato protagonista con 18 gol e 6 assist.

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