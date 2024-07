Valentin Carboni si avvicina al Marsiglia e l'Inter studia i nuovi colpi

MANOVRE NERAZZURRE

L'Olympique arriva a 30 milioni di euro e si avvicina ai 40 richiesti dai nerazzurri. Col tesoretto un difensore e, più avanti, una punta

Valentin Carboni vince la Copa America con l'Argentina grazie al gol del "suo" capitano di club Lautaro Martinez ma presto potrebbe salutare l'Inter: il 19enne, rientrato alla base dopo il prestito al Monza, si avvicina ora dopo ora al Marsiglia, con Roberto De Zerbi intrigato dalla possibilità di allenarlo e far esplodere le qualità che un po' tutti, da Raffaele Palladino a Simone Inzaghi, gli riconoscono. Il club nerazzurro chiede 40 milioni di euro, l'Olympique è arrivato a 30 e per questo la distanza si sta assottigliando di giorno in giorno.

"Abbiamo visto ciò che ha fatto quest'anno al Monza. Ha avuto un inizio di Coppa America ottimo, è nel futuro dell'Inter" aveva detto solo qualche giorno fa Inzaghi, a metà tra la volontà di testarlo (o, meglio, ri-testarlo visto che nel 2022-23 lo aveva fatto anche giocare cinque volte in prima squadra) in prima persona ad Appiano e la consapevolezza che con la giusta offerta potrebbe partire per finanziare nuovi colpi in entrata. Partire per poi, chissà, un giorno tornare: i nerazzurri pensano anche a inserire una recompra nel caso di cessione.

E poi? Poi, come detto, la squadra mercato capeggiata da Ausilio si tufferebbe su ciò che serve alla rosa. Innanzitutto il difensore per coprire l'assenza di Buchanan, con Cabal del Verona in pole, e poi, ma più avanti, un'altra punta, soprattutto se uscissero Correa e/o Arnautovic. Non sarebbe certo un mister X: tutte le piste portano ad Albert Gudmundsson ma i tempi non sono ancora maturi per i conti nerazzurri che sperano innanzitutto che nessuno - vedi la Premier League - ingolosisca il Genoa e poi di riuscire a strappare un prestito con obbligo di riscatto per l'islandese.

