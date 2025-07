Inter, il Betis pensa ad Asllani: la richiesta è di 20 milioni

Non solo Hakan Calhanoglu, la rivoluzione in cabina di regia in casa Inter può coinvolgere anche Kristian Asllani. Arrivato dall’Empoli nell’estate del 2022 per circa 15 milioni, il regista della nazionale albanese non è mai riuscito a imporsi, subendo il peso delle responsabilità in un ruolo delicato come quello di vice-Calha. L’ex Empoli vorrebbe avere più spazio e una sua cessione non è da escludere, con i nerazzurri che avrebbe anche aperto a un possibile addio di Asllani.