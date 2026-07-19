Inter, c'è anche Singo nel casting per l'esterno

L'Inter continua a guardarsi intorno alla ricerca dell'esterno da regalare a Chivu. I vertici di viale della Liberazione si stanno muovendo per sondare e valutare tutte le possibili piste sull'out di destra. Il nome in cima alla lista rimane Djed Spence ma la valutazione che ne fa il Tottenham (40/45 milioni di euro) spaventa i nerazzurri che vorrebbero pagare meno per l'erede di Denzel Dumfries. E allora nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome, una vecchia conoscenza della Serie A: Wilfred Singo. Ivoriano, classe 2000, l'ex Torino piace per caratteristiche fisiche e duttilità, oltre al fatto che conosce già il campionato italiano e ha esperienza in Champions League: tra i profili presi in considerazione è sicuramente tra i più affini all'olandese volato in direzione Madrid. In più, oltre a poter agire a tutta fascia, come lo ricordiamo negli anni torinesi, nel periodo al Monaco ha imparato anche a fare il braccetto di una linea a tre.