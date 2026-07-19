Ibra contro i prezzi folli del mercato: "Non possono costare tutti 100 milioni..."

19 Lug 2026 - 10:57
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"Devono fermare questa cosa immediatamente, non è possibile che ogni giocatore valga £100m, sta diventando fuori controllo, a dire il vero", così dagli studi di Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, che durante questo Mondiale ha vestito i panni dell'opinionista per l'emittente televisiva americana, non usa mezzi termini per parlare dell'ultima "follia di mercato", quella che ha portato Morgan Rogers dall'Aston Villa al Chelsea. Proprio dal trasferimento dell'inglese parte l'invettiva di Ibra: "Non è possibile che ogni giocatore dopo una buona stagione valga £100m, mi chiedo quanto varranno Lamine Yamal, Vinicius e Michael Olise se Rogers costa £117m, questa cosa deve finire". 

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