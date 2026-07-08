Cancelo resta al Barcellona: i dettagli dell'accordo con l'Al-Hilal

Joao Cancelo sarà un giocatore del Barcellona anche per la prossima stagione. I blaugrana hanno raggiunto un accordo con l'Al-Hilal e prolungheranno di altri sei mesi il prestito del portoghese per fargli firmare poi un contratto biennale. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, il Barça dovrebbe versare circa 10 milioni di euro nelle casse del club saudita. Il contratto di Cancelo con la squadra allenata da Simone Inzaghi scade nel 2027, ma l'ex Manchester City è ormai pronto a realizzare il suo desiderio di restare al Barcellona.