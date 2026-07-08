Salah, futuro ancora da scrivere: ecco dove può giocare la prossima stagione

Dopo l'eliminazione dal Mondiale contro l'Argentina, per Mohamed Salah è giunto il tempo delle decisioni. L'egiziano ha lasciato il Liverpool al termine della scorsa stagione ma non sa ancora dove giocherà tra qualche mese. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, al momento l'attaccante ha offerte dalla Saudi Pro League e dalla Major League Soccer, ma potrebbe scegliere di aspettare qualche proposta in campionati più competitivi. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del classe '92.