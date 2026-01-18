Perisic, il tecnico del Psv: "Le voci sull'Inter? Resterà e basta"

"Perisic resterà e basta". Parole lapidarie quelle del tecnico del Psv Peter Bosz, per nulla spaventato dalle voci di mercato che circolano intorno all'esterno. "Le voci sull'Inter? Non ne so nulla, ma non succederà", ha aggiunto dopo la vittoria in campionato contro il Sittard, decisa proprio da un gol del croato. L'Inter ha sondato la possibilità di un ritorno dell'ex nel mercato di gennaio per ovviare all'infortunio di Dumfries, per nulla spaventata dai suoi 37 anni da compiere a febbraio. Dal canto suo il giocatore avrebbe apprezzato l'interesse del club nerazzurro, dove ha giocato dal 2015 al 2019 e poi dal 2020 al 2022 dopo la parentesi al Bayern Monaco e con cui ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Ma Il Psv non ha nessuna intenzione di privarsi di un elemento ritenuto fondamentale per la squadra, autore di 5 gol (e 10 assist) in questa stagione. E Bosz sembra chiudere tutti i discorsi. La squadra olandese è regina incontrastata dell'Eredivisie.