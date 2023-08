Pavard all'Inter, il francese preso di mira dai tifosi del Bayern per una foto

Benjamin Pavard non attende altro che il via libera del Bayern Monaco per volare dall'Inter ma intanto, essendo ancora un giocatore bavarese, partecipa alle iniziative promozionali della squadra (ma non si allena, vista la malattia annunciata dai tedeschi). Il difensore francese rientra nella classica foto di inizio anno dove il Bayern viene immortalato con pinte di birra in mano, in uno scatto dal sapore tipicamente bavarese. I tifosi tedeschi hanno preso di mira Pavard, posizionato in alto a destra quindi ai margini, notando il suo sguardo annoiato: "Non vuole più stare più qui", "Chiaramente è la faccia di uno che vuole andarsene" si legge nei commenti al post social del Bayern.