Inter: Correa al Marsiglia, giornata decisiva. Torna Sanchez

MANOVRE NERAZZURRE

L'argentino vicino all'Olympique in prestito con diritto che può diventare obbligo. Il cileno attende solo i nerazzurri

Joaquin Correa, dopo i 90' in panchina contro il Monza, si è convinto a lasciare l'Inter ed è vicinissimo al Marsiglia. L'accelerazione è della giornata di ieri, trattativa sulla base di un prestito oneroso più diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo in caso di qualificazione dei francesi alla Champions League 2024/25: in questo caso i nerazzurri farebbero ai francesi un piccolo sconto (12 milioni), e già nelle prossime ore è attesa l'accelerata decisiva. Alexis Sanchez, la scorsa stagione proprio all'Olympique, attende solo una chiamata dai nerazzurri per concretizzare il ritorno.

Correa piaceva anche alle due squadre di Siviglia, Lille e Lipsia, ma alla fine è stato il Marsiglia ad affondare il colpo e convincere il Tucu e il suo entourage. L'uscita dell'argentino libera il posto da quarta punta ad Alexis Sanchez. Il cileno, rimasto svincolato dopo l'esperienza annuale al Marsiglia, ha le valigie pronte per il ritorno a Milano e attende solo il via libera della società nerazzurra per mettere la firma sul contratto, che prevede per altro un corposo ridimensionamento dell'ingaggio percepito nelle ultime annate.

Sanchez va per i 35 anni, ma conosce bene l'ambiente, ha talento, esperienza internazionale da vendere e voglia di continuare a giocare in Champions League e lottare per lo scudetto. L'anno scorso ha raccolto 44 presenze con l'OM, arricchite da 18 gol e 3 assist, a conferma del fatto che la sua carriera non ha ancora imboccato il viale del tramonto. Inzaghi lo vede come l'uomo ideale per completare l'attacco e garantire quel bottino di reti che il "Tucu" ha dispensato col contagocce nelle ultime due stagioni.

