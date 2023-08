Inter-Pavard, novità dal Bayern: il difensore salta l'allenamento per malattia

MANOVRE NERAZZURRE

Il difensore francese spinge per approdare a Milano: Marotta attende l'ok definitivo del Bayern

In casa Inter sono ore di attesa sul fronte Benjamin Pavard. Definita l'operazione con il Bayern Monaco sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, i nerazzurri aspettano solo l'ok definitivo per far arrivare il francese in Italia. Ok che arriverà non appena i tedeschi avranno trovato un sostituto del classe 1996. Questione di ore, con il calciatore che spinge per approdare a Milano. Non è un caso se oggi Pavard non si è allenato con i compagni: il duttile difensore considera terminata la propria avventura agli ordini di Tuchel.

Il 27enne ha saltato la seduta con i bavaresi ufficialmente per "malattia" come si legge nel comunicato reso noto dal Bayern Monaco, ma è evidente come la mancata presenza di Pavard sia legata a logiche di mercato. A leggere la nota è stato pure Simone Inzaghi, che aspetta, trepidante, il Campione del Mondo con la Francia del 2018, in Russia. La speranza del piacentino è di averlo disponibile per la gara di Cagliari di lunedì prossimo: mancano ancora dei giorni, in tal senso c'è fiducia. Prima però ci sono da svolgere le visite mediche che il club di Viale della Liberazione vorrebbe che andassero in scena già domani nella sede del Coni in Viale Piranesi (Milano) con la successiva idoneità sportiva da ottenere. La fretta di Inzaghi deriva anche delle condizioni non ottimali di Matteo Darmian, alle prese con un problema alla caviglia.