Newcastle, tentativo last minute per Frattesi ma per l'Inter è centrale nel progetto

Gli inglesi propongono un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni difficili ma i nerazzurri contano sul centrocampista
L'interesse del Newcastle per Davide Frattesi non è cosa nuova, e gli inglesi non hanno dimenticato il centrocampista dell'Inter per il quale sono disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro in queste ore finali di mercato. Il tentativo, secondo Sky, però non convince il club nerazzurro anche perché l'offerta sarebbe così strutturata: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo ma a condizioni difficili. Una formula che non lascerebbe certezze alla proprietà interista, che con i 40 milioni "sicuri" (quindi con l'obbligo di riscatto a condizioni semplici) potrebbe almeno pensare a come sostituire Frattesi, mentre l'offerta del Newcastle non delineerebbe con sicurezza il futuro del giocatore.
E poi c'è un discorso prettamente tecnico da valutare, l'Inter, anche per volere di Chivu, ritiene Frattesi giocatore importante: sa che il Newcastle è interessato a lui ma, viste le tempistiche e vista l'offerta, a queste condizioni non avrebbe senso privarsene ora, ecco perché è un affare molto difficile. In caso di eventuale rilancio inglese, invece, in casa nerazzurra scatterebbe l'ora delle riflessioni.
