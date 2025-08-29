Newcastle, tentativo last minute per Frattesi ma per l'Inter è centrale nel progetto

L'interesse del Newcastle per Davide Frattesi non è cosa nuova, e gli inglesi non hanno dimenticato il centrocampista dell'Inter per il quale sono disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro in queste ore finali di mercato. Il tentativo, secondo Sky, però non convince il club nerazzurro anche perché l'offerta sarebbe così strutturata: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo ma a condizioni difficili. Una formula che non lascerebbe certezze alla proprietà interista, che con i 40 milioni "sicuri" (quindi con l'obbligo di riscatto a condizioni semplici) potrebbe almeno pensare a come sostituire Frattesi, mentre l'offerta del Newcastle non delineerebbe con sicurezza il futuro del giocatore.