Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Newcastle, tentativo last minute per Frattesi ma per l'Inter è centrale nel progetto

Gli inglesi propongono un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni difficili ma i nerazzurri contano sul centrocampista

29 Ago 2025 - 12:41

L'interesse del Newcastle per Davide Frattesi non è cosa nuova, e gli inglesi non hanno dimenticato il centrocampista dell'Inter per il quale sono disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro in queste ore finali di mercato. Il tentativo, secondo Sky, però non convince il club nerazzurro anche perché l'offerta sarebbe così strutturata: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo ma a condizioni difficili. Una formula che non lascerebbe certezze alla proprietà interista, che con i 40 milioni "sicuri" (quindi con l'obbligo di riscatto a condizioni semplici) potrebbe almeno pensare a come sostituire Frattesi, mentre l'offerta del Newcastle non delineerebbe con sicurezza il futuro del giocatore.

E poi c'è un discorso prettamente tecnico da valutare, l'Inter, anche per volere di Chivu, ritiene Frattesi giocatore importante: sa che il Newcastle è interessato a lui ma, viste le tempistiche e vista l'offerta, a queste condizioni non avrebbe senso privarsene ora, ecco perché è un affare molto difficile. In caso di eventuale rilancio inglese, invece, in casa nerazzurra scatterebbe l'ora delle riflessioni.

Leggi anche
Ausilio, Marotta e Zanetti

Inter, mercato in entrata chiuso ma... con l'asterisco. C'è il tesoretto da 20 milioni

frattesi
newcastle
prestito
obbligo riscatto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Inter

Mehdi Taremi 

Inter, rebus Taremi: idea Sassuolo ma resta forte il PSV. Palacios al Santos

Inter: accordo con l'Olympiacos per Taremi. Sull'iraniano, che prende tempo, anche Psv e Panathinaikos

Salta il trasferimento di Palacios al Santos, sprint Olympiacos per Taremi

Marotta: "Lookman? Per l'Atalanta non era sul mercato. Un difensore? Al momento no, ma... "

Lookman di ritorno a Bergamo: l'Inter comunicherà all'attaccante che la trattativa con l'Atalanta è saltata

Gundogan

Gundogan vuole la Serie A: è stato proposto a Juve e Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:00
Udinese, Zanoli sempre più vicino
12:35
Sassuolo: Missori in prestito all'Avellino
Azpilicueta
12:02
Nuova avventura per Azpilicueta: firma col Siviglia
11:36
Fiorentina, attesa per l'arrivo di Nicolussi Caviglia in città: i dettagli dell'affare
11:00
Roma, è arrivato Ziolkowski: ora le visite mediche