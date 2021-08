Nandez a Cagliari: "Inter? Non so nulla, parlerò col mio procuratore"

"Non andrò in ritiro con la squadra ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi"

Nahitan Nandez è atterrato a Cagliari e ha subito risposto ad alcune domande sul suo futuro in rossoblù. "Sono contento di essere tornato - ha dichiarato a centotrentuno.com -. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore". "Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani", ha poi aggiunto. Getty Images

Vedi anche Calcio Inter, Inzaghi abbraccia Barella, Bastoni e Lautaro in attesa di Nandez

In attesa di capire che maglia vestirà la prossima stagione, dunque, Nandez non si sbilancia sulla corte dell'Inter, rimandando tutti i discorsi ai prossimi giorni, ma lasciando comunque spalancata la porta ai nerazzurri. Se da una parte conferma di essere concentrato sul Cagliari, infatti, dall'altra parte il centrocampista uruguaiano precisa anche che non raggiungerà subito la squadra in ritiro. Dettaglio che lascia intuire nuovi sviluppi a breve sul suo futuro. Un futuro che, in attesa dell'intesa definitiva tra Cagliari e Inter, ormai sembra tutto a tinte nerazzurre.