Inter, Inzaghi abbraccia Barella, Bastoni e Lautaro in attesa di Nandez

Barella, Bastoni e Lautaro alla Pinetina: da oggi Simone Inzaghi ha finalmente a sua disposizione il gruppo Inter al completo, ottima notizia per il tecnico nerazzurro a venti giorni dall'inizio del campionato. Per i tre nazionali consueto iter con tamponi Covid e poi lavoro personalizzato prima di unirsi al resto della squadra che torna oggi al lavoro dopo i tre giorni di pausa concessi da Inzaghi (discorso a parte per Lukaku, Perisic, Vecino, Vidal e Sanchez che sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile). Il tutto in attesa di Eriksen, che arriverà a Milano in settimana per salutare i compagni e, soprattutto, per sottoporsi a tutti i test medici necessari per capire se la sua carriera in Italia potrà avere ancora futuro, e con la speranza che presto possa far parte del gruppo anche Nandez, il prescelto per il post Hakimi. E proprio a questo proposito, oggi Inter e Cagliari torneranno a parlarsi per provare a chiudere la trattativa, anche se il nuovo infortunio di Rog rischia di cambiare i termini dell'accordo di massima trovato settimana scorsa.