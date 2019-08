Nainggolan addio al veleno: "Dimostrerò che l'Inter ha sbagliato"

LA FRECCIATA

Intercettato per le vie di Milano, Radja Nainggolan è pronto per il suo ritorno a Cagliari e lancia una frecciata all'Inter. "Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così - ha dettp a TuttoMercatoWeb.com -. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a lasciarmi andare".

Il belga, fuori dal progetto nerazzurro, torna a Cagliari, in quella piazza dove si è messo in luce e che gli ha permesso di fare il grande salto alla Roma. Una scelta di cuore in tutti i sensi, visto che la moglie è sarda e sta attraversando un periodo davvero delicato a causa di un tumore. Il belga sbarcherà a Cagliari nella giornata di sabato e nel pomeriggio dovrebbe svolgere un allenamento nel campo del centro sportivo di Assemini, in attesa delle visite mediche in programma lunedì prima della firma sul contratto. L'accordo tra i due club è stato trovato sulla base del prestito secco con parte dell'ingaggio (4,5 milioni di euro) a carico dei nerazzurri.