Certificati, numeri di telefono cambiati e squalifiche: Calhanoglu, storie di addii turbolenti

La squalifica non ha impedito a Calha di lasciare la Germania in estate e sposare il progetto Milan. “Voglio ringraziare la società per aver creduto in me e voglio dare tantissimo in cambio”. Queste le prime parole da giocatore rossonero di Hakan Calhanoglu, che però quattro anni dopo scelse di rifiutare il rinnovo del Milan firmando per l’Inter. Una scelta che fece molto scalpore in un periodo storico dove i trasferimenti tra le due sponde di Milano sono diventati ormai rari. “Trasferirsi qui dal Milan non è facile. Ma a me l’Inter era sempre piaciuta, anche in passato” ha dichiarato Calhanoglu in questa stagione, aggiungendo poi che “sicuramente resterò qui il più a lungo possibile. Mi auguro di chiudere la carriera all’Inter”. Era il dicembre del 2024, sei mesi dopo tutto è cambiato e la volontà forte è quella di andare al Galatasaray. Le parole si sprecano “spero un giorno tu venga nel nostro Galatasaray” scriveva qualche giorno fa il padre sui social, la stampa turca parla di un Calhanoglu che avrebbe addirittura chiesto all’Inter di lasciarlo tornare a casa. Calha è al passo d’addio, con la sensazione che possa trasformarsi in un altra separazione burrascosa. O più semplicemente, un’altra delusione nata dalla “dura legge del gol”.