Inter, in difesa il prescelto è Romero: contatti diretti con il Tottenham e l'entourage (a Milano)

Al momento, il centrale argentino è una priorità per la società nerazzurra e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti. Dopo l'ultima complicata stagione, De Zerbi e la dirigenza degli Spurs hanno deciso di rivoluzionare il progetto tecnico e Romero non ne fa più parte. Inoltre, negli ultimi mesi il rapporto con l'ambiente si è incrinato per la scelta dello stesso calciatore di curare un infortunio al piede in Argentina con la squadra in piena lotta per non retrocedere.