Inter, in difesa il prescelto è Romero: contatti diretti con il Tottenham e l'entourage (a Milano)
I nerazzurri fanno sul serio per il centrale argentino e nelle ultime ore hanno avviato i primi contatti con club e agenti, avvistati a Milano
L'Inter fa sul serio per Cristian Romero. Dopo gli addii di Acerbi, Darmian e de Vrij, il club nerazzurro è in cerca di un nuovo difensore da regalare a Cristian Chivu in vista dell'inizio di stagione. Reduce da un mondiale da leader con la maglia dell'Argentina, il "Cuti" è in uscita dal Tottenham e potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta dal 2018 al 2021.
Avviati i contatti
Ancora è presto per dire che la trattativa sia in fase avanzata, ma la certezza è che l'Inter ha già parlato sia con il club londinese che con l'entourage del calciatore. Come riporta Sportitalia, nel primo pomeriggio di venerdì, avvistato l'agente del calciatore, Ciro Palermo, insieme al membro dell'entourage Vincent Casella, a Milano.
Al momento, il centrale argentino è una priorità per la società nerazzurra e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti. Dopo l'ultima complicata stagione, De Zerbi e la dirigenza degli Spurs hanno deciso di rivoluzionare il progetto tecnico e Romero non ne fa più parte. Inoltre, negli ultimi mesi il rapporto con l'ambiente si è incrinato per la scelta dello stesso calciatore di curare un infortunio al piede in Argentina con la squadra in piena lotta per non retrocedere.
I costi dell'operazione
Proprio in queste ore, l'Inter è al lavoro per cercare di far quadrare i conti per portare a termine l'operazione. L'ostacolo più grande, al momento, è rappresentato dal costo del cartellino: infatti, il Tottenham per liberare Romero chiede circa 50 milioni di euro (forse anche qualcosa meno), cifra che la società nerazzurra dovrà decidere se spendere o meno. Per convincere il giocatore, invece, Marotta e Ausilio hanno già pronta una bozza di contratto triennale a 5 milioni di euro all'anno. La trattativa potrebbe presto entrare presto nel vivo.