Inter, Calhanoglu al Fenerbahce? Macchè! Safi perde, il voto chiude subito la nuova telenovela turca

"Ho cercato di portare entusiasmo e una ventata di aria fresca. Ho promesso investimenti seri e trasferimenti consistenti al Fenerbahçe. Ho anche stipulato i contratti" ha dichiarato Safi, riconoscendo la vittoria dell'avversario. "La comunità del Fenerbahce ha scelto diversamente. Preferiscono rimanere ancorati al passato, vivere con il passato. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo. Sono un soldato del Fenerbahçe, al suo servizio. La nostra comunità lo ha ritenuto opportuno, mi congratulo con l'avversario". Punto e stop. Per ora almeno. Detto che, come un anno fa, l'Inter si tiene stretta Calha e lo attende dopo il Mondiale.