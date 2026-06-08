Inter, Calhanoglu al Fenerbahce? Macchè! Safi perde, il voto chiude subito la nuova telenovela turca

I giornali: lunedì 8 giugno 2026
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Aziz Yildirim ha vinto le elezioni ed è il nuovo presidente del Fenerbahce. Hakan Safi, lo sfidante che aveva promesso colpi di mercato di grande effetto, ha perso. Cosa c'entra tutto questo con l'Inter? C'entra, c'entra! Perchè tra i nomi fatti - le campagne elettorali si sa sono il terreno più fertile dove far crescere illusioni - non c'erano solo Mason Greenwood, Luis Suarez e Merih Demiral ma anche Hakan Calhanoglu. Non che all'Inter fossero particolarmente preoccupati - vedasi le parole del ds Piero Ausilio - ma almeno così la nuova, annuale, estiva telenovela made in Bosforo si esaurita sul nascere.
"Ho cercato di portare entusiasmo e una ventata di aria fresca. Ho promesso investimenti seri e trasferimenti consistenti al Fenerbahçe. Ho anche stipulato i contratti" ha dichiarato Safi, riconoscendo la vittoria dell'avversario. "La comunità del Fenerbahce ha scelto diversamente. Preferiscono rimanere ancorati al passato, vivere con il passato. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo. Sono un soldato del Fenerbahçe, al suo servizio. La nostra comunità lo ha ritenuto opportuno, mi congratulo con l'avversario". Punto e stop. Per ora almeno. Detto che, come un anno fa, l'Inter si tiene stretta Calha e lo attende dopo il Mondiale.
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