Inter, occhi sulla Premier: sogno Romero, "no" a Spence. Prima le uscite
I nerazzurri devono liberare posti e ingaggi in rosa prima di tentare l'assalto al difensore del Tottenham, che piace molto a Chivu. Jones (Liverpool) ancora nel mirino
Dal ritiro in Germania, gli occhi dell'Inter sono puntati sull'Inghilterra e sulla Premier League. Il direttore sportivo Piero Ausilio, avvistato più volte al telefono nel ritiro di Donaueschingen, continua i colloqui per accelerare sul mercato e per garantire continuità ai campioni d'Italia.
Il sorpasso Chelsea su Palestra e la mancata idoneità per Khalaili indirizzano la ricerca soprattutto sull'esterno destro, anche se i nerazzurri si muovono con cautela e calibreranno gli sforzi in base alle proprie disponibilità economiche. Per questo, dopo l'interessamento iniziale e i primi contatti concreti, per ora l'Inter si è tirata indietro dalla possibilità che portava a Djed Spence, per cui il Tottenham chiedeva quasi 50 milioni di euro.
Il dialogo con gli Spurs potrebbe indirizzarsi invece su Cristian Romero, difensore centrale in uscita dopo la frattura con i tifosi dell'ultima stagione. Non che in questo caso la richiesta del club londinese sia tanto distante da quella per Spence, ma se il Barcellona e gli altri club interessati non andranno all'affondo, ogni giorno in più con il calciatore sul mercato e fuori dal progetto di De Zerbi diventa un assist per l'Inter e per pretese in ribasso in vista della fine della sessione estiva.
Chivu apprezza molto l'argentino: darebbe la giusta aggressività al reparto e faciliterebbe un gioco più offensivo, con linea difensiva alta, per i suoi nerazzurri. Sempre vivo l'interesse per Curtis Jones del Liverpool, in cima alla lista per il centrocampo grazie alle sue caratteristiche tecniche.
Tanto dipenderà anche dalle uscite, come spiega il Corriere dello Sport: sui giovani Massolin e Akinsanmiro si è fatto avanti il Monza, mentre per Asllani va segnalato un sondaggio del Cagliari. Obiettivo liberare ingaggi e posti in rosa, ma sarebbe una cessione fruttuosa, come quella di Davide Frattesi, che non rientra nei piani di Chivu, a sbloccare davvero il mercato di Ausilio.
La Juve si era fatta avanti per l'ex Sassuolo, desideroso di restare in Serie A, ma a Torino è tutto bloccato per il momento. Sulla sponda nerazzurra di Milano, la situazione non è tanto diversa.