Inter, occhi sulla Premier: sogno Romero, "no" a Spence. Prima le uscite

Il sorpasso Chelsea su Palestra e la mancata idoneità per Khalaili indirizzano la ricerca soprattutto sull'esterno destro, anche se i nerazzurri si muovono con cautela e calibreranno gli sforzi in base alle proprie disponibilità economiche. Per questo, dopo l'interessamento iniziale e i primi contatti concreti, per ora l'Inter si è tirata indietro dalla possibilità che portava a Djed Spence, per cui il Tottenham chiedeva quasi 50 milioni di euro.