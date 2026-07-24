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Khalaili torna in campo e punge l'Inter: "Sono sano: giocate 99 partite in due anni..."

L'esterno fermato dalle visite mediche è tornato ad allenarsi in Belgio con l'USG: "Pronto a giocare, allenarmi duro e a dare tutto per la mia carriera"

24 Lug 2026 - 13:21
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"Felice di tornare in campo". Con queste parole, accompagnate da una emoticon sorridente e una del muscolo, l'Union Saint Gilloise ha dato il bentornato ad Anan Khalaili. L'esterno israeliano nelle scorse settimane è stato a un passo dall'Inter: l'accordo era stato trovato sui 25 milioni più bonus prima che il sogno del 21enne si infrangesse a pochi metri dalla firma, sulle visite mediche. Il Coni, dopo ulteriori approfondimenti, non ha concesso l'idoneità sportiva al ragazzo che, di conseguenze, è dovuto tornare in Belgio. 

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Dopo qualche giorno per smaltire la delusione e metabolizzare il verdetto shock degli esami, Khalaili è tornato a sudare in campo. E l'USG ha voluto sottolineare il suo ritorno, pubblicando sui propri canali social diverse immagini del ragazzo in campo con tanto di parole polemiche che sembrerebbero proprio dirette all'Inter: "Sono sempre concentrato sulla mia carriera e continuerò a dare il meglio. Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100%".
Poi il classe 2005 sottolinea l'integrità dimostrata nelle passate stagioni: "Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti. Mi sento molto bene, al top". 

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