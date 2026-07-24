Khalaili torna in campo e punge l'Inter: "Sono sano: giocate 99 partite in due anni..."

Dopo qualche giorno per smaltire la delusione e metabolizzare il verdetto shock degli esami, Khalaili è tornato a sudare in campo. E l'USG ha voluto sottolineare il suo ritorno, pubblicando sui propri canali social diverse immagini del ragazzo in campo con tanto di parole polemiche che sembrerebbero proprio dirette all'Inter: "Sono sempre concentrato sulla mia carriera e continuerò a dare il meglio. Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100%".

Poi il classe 2005 sottolinea l'integrità dimostrata nelle passate stagioni: "Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti. Mi sento molto bene, al top".