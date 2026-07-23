Inter, Bisseck e Carlos Auguto a un passo dal rinnovo: intesa molto vicina

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2023, il difensore tedesco è stato uno dei punti chiave dell'Inter di Chivu nella passata stagione. Con 36 presenze, 3 gol e 3 assist all'attivo, è stato uno dei migliori per rendimento, soprattutto nella seconda parte di stagione dove si è preso il posto da titolare. Inoltre, Bisseck ha dimostrato grande affidabilità anche dal punto di vista fisico, dato che ha saltato solamente tre partite (Roma, Como e Cagliari) per infortunio muscolare. "Penso sempre che noi siamo i più forti, se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto", ha detto il difensore tedesco direttamente dal ritiro di Donaueschingen.