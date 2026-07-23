MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Bisseck e Carlos Auguto a un passo dal rinnovo: intesa molto vicina

Il difensore tedesco è molto vicino al prolungamento, passi avanti anche per l'ex Monza: c'è fiducia da entrambe le parti 

23 Lug 2026 - 12:02
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In attesa di definire entrate e uscite sul mercato, l'Inter si muove anche per i rinnovi dei propri calciatori. È infatti molto vicino l'accordo per il rinnovo del contratto di Yann Bisseck, pronto a firmare fino al 2031, prolungando così l'attuale scadenza fissata nel 2029. Passi avanti anche per il rinnovo di Carlos Augusto, che firmerà un contratto fino al 2030 (l'attuale contratto scade nel 2028). 

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Titolare inamovibile

 Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2023, il difensore tedesco è stato uno dei punti chiave dell'Inter di Chivu nella passata stagione. Con 36 presenze, 3 gol e 3 assist all'attivo, è stato uno dei migliori per rendimento, soprattutto nella seconda parte di stagione dove si è preso il posto da titolare. Inoltre, Bisseck ha dimostrato grande affidabilità anche dal punto di vista fisico, dato che ha saltato solamente tre partite (Roma, Como e Cagliari) per infortunio muscolare. "Penso sempre che noi siamo i più forti, se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto", ha detto il difensore tedesco direttamente dal ritiro di Donaueschingen. 

Duttilità e affidabilità

 Come Bisseck, anche Carlos Augusto è in nerazzurro dall'estate del 2023, ma nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio rispetto al compagno. Rispetto a Bisseck, Carlos Augusto ha giocato di più (46 presenze), partendo però quasi sempre dalla panchina. Inoltre, ha messo a referto 2 gol e 2 assist. Di lui, Chivu apprezza soprattutto la duttilità tattica. Arrivato dal Monza come esterno di centrocampo, negli anni Carlos Augusto ha imparato anche a giocare come terzo di difesa, risultando di fatto la prima opzione per sostituire Bastoni. Complice anche l'infortunio di Dumfries, in questa stagione è stato usato anche come quinto di destra di centrocampo: ulteriore segnale della sua ottima duttilità. 

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