Messi-Inter, la rivelazione dell'agente: "I nerazzurri lo volevano, ma non c'era intenzione di lasciare Barcellona"

L'ex procuratore ha spiegato in un'intervista a Tuttomercatoweb come l'allora presidente Massimo Moratti provò a portare Messi a Milano: "È vero, confermo. L'Inter, come altre grandi squadre, lo voleva. So dell'interesse dopo essere arrivato al Barcellona, mentre non ho mai sentito del loro interesse prima di allora. Leo però non ha mai voluto lasciare il Barça".