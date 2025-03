Argentina, i convocati per le qualificazioni Mondiali: Messi out, ci sono 7 "italiani" tra cui Castro

Dal canto suo Castro ha mostrato grande entusiasmo per la chiamata dell'Albiceleste: "Sono molto contento di essere qua, questa chiamata è stata inattesa e proprio per questo sono ancora più felice, ho condiviso quei momenti con la mia famiglia - le sue parole all'arrivo a Buneos Aires raccolte dai media locali -. È veramente un sogno. Non vedo l'ora di allenarmi, non solo con Messi (che comunque non ci sarà, ndr) ma anche con tutti gli altri che ci hanno regalato grandi gioie in passato".