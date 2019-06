Mercato Inter, Dzeko segue Lukaku su Instagram: indizio social?

29/06/2019

Nonostante il doppio affare sia nell'aria ormai da diverse settimane, l'Inter non ha ancora chiuso le trattative con Roma e Manchester United per i due centravanti. In attesa di risolvere la questione, legata anche al destino di Mauro Icardi, i discorsi con le due società vanno avanti ma soprattutto con i Red Devils non sarà facile arrivare a una soluzione in breve tempo per accontentare Antonio Conte.



Lo United, infatti, ha rifiutato di inserire nel discorso una contropartita tecnica e non abbassa le pretese economiche, al momento superiori ai 70 milioni di euro (in più annualità) proposti dall'Inter. Però il divorzio dal belga è una possibilità piuttosto probabile e dall'Inghilterra iniziano a spuntare le prime voci di trattative parallele di un certo peso con Pierre-Emerick Aubameyang come possibile obiettivo da 60 milioni di euro. Un centravanti di spessore che potrebbe liberare lo stesso Lukaku.



Che l'indizio social dato da Dzeko sia una sorta di prova anticipata non è dato sapersi, ma nel calciomercato ogni segnale non è da sottovalutare.