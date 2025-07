Inter, Mister X ha finalmente un volto ed è quello di Ademola Lookman

Il desiderio di Lookman di cambiare, 15 gol in campionato e 5 in Champions la passata stagione, non è venuto meno neppure dopo l'addio di Gasperini, col quale c'erano state pesanti frizioni la scorsa primavera: a 27 anni e dopo tre ottime stagioni a Bergamo, il nigeriano ritiene sia arrivato il momento di fare il cosiddetto salto di qualità. Per caratteristiche tecniche sarebbe l'attaccante ideale per completare il reparto avanzato dell'Inter, integrandosi perfettamente con Lautaro e Thuram. Un attacco che a quel punto, con Bonny e Pio Esposito, permetterebbe a Chivu di avere a disposizione un rosa di altissimo livello. Detto questo, ribadiamo: l'operazione è difficile, ma l'Inter c'è e ci sta lavorando. Mister X ha finalmente un volto!