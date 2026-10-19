Roma, Pellegrini: "L'obiettivo era restare a Roma e tutti lo volevano"

19 Ott 2026 - 16:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Tutti mi hanno sempre dimostrato che volevano che rimanessi, il rinnovo è stato semplice. La cosa importante era tornare a stare bene dopo l'infortunio". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini alla vigilia della sfida di Champions League. "Il contratto di un anno è stata una scelta che la società ha preso e io ho accettato", ha aggiunto. "L'ho vissuta in modo sereno, il pensiero più ricorrente era più a stare bene che al resto - ha proseguito rispondendo a chi gli chiede come ha vissuto l'estate da svincolato -. Siamo sempre rimasti in contatto con mister e staff per proseguire il percorso insieme che è quello che è successo. L'obiettivo era restare per dare seguito a quanto costruito". Pellegrini ha poi concluso: "Il mister è stato fondamentale. Abbiamo iniziato lo scorso anno in una situazione dove sembrava normale separarsi. Con Gasperini ci siamo trovati subito sul percorso che avrei potuto fare con lui, da parte mia poi c'è sempre stata disponibilità. E ora vogliamo rimanere in alto".

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Caos a Manchester, i giocatori chiedono rinforzi: l'ombra di Conte piomba su Carrick

Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:20
Roma, Pellegrini: "L'obiettivo era restare a Roma e tutti lo volevano"
16:07
Dalla Germania: Krosche al Milan, spunta una clausola
Marco Giampaolo
14:14
Clamoroso a Genova: la Samp pensa a Giampaolo per la panchina
13:44
Milan, spunta Ghilardi per la difesa: piace anche alla Juve
Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro netti 
13:23
Udinese, niente cambio: avanti con Runjaic, si giocherà tutto con il Milan