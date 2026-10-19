Roma, Pellegrini: "L'obiettivo era restare a Roma e tutti lo volevano"

"Tutti mi hanno sempre dimostrato che volevano che rimanessi, il rinnovo è stato semplice. La cosa importante era tornare a stare bene dopo l'infortunio". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini alla vigilia della sfida di Champions League. "Il contratto di un anno è stata una scelta che la società ha preso e io ho accettato", ha aggiunto. "L'ho vissuta in modo sereno, il pensiero più ricorrente era più a stare bene che al resto - ha proseguito rispondendo a chi gli chiede come ha vissuto l'estate da svincolato -. Siamo sempre rimasti in contatto con mister e staff per proseguire il percorso insieme che è quello che è successo. L'obiettivo era restare per dare seguito a quanto costruito". Pellegrini ha poi concluso: "Il mister è stato fondamentale. Abbiamo iniziato lo scorso anno in una situazione dove sembrava normale separarsi. Con Gasperini ci siamo trovati subito sul percorso che avrei potuto fare con lui, da parte mia poi c'è sempre stata disponibilità. E ora vogliamo rimanere in alto".