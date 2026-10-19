Crisi Sampdoria, esonerato Corradi: vicino il ritorno in panchina di Giampaolo

La Sampdoria è ormai a un passo dalla resa dei conti. Dopo l'ennesima disfatta casalinga — la sconfitta maturata ieri sera al Ferraris contro l'Arezzo tra la rabbia e la dura contestazione dei tifosi — la società blucerchiata ha maturato la decisione di interrompere il rapporto con Bernardo Corradi. A nulla è servito il fatto che il tecnico abbia diretto regolarmente questa mattina la seduta di scarico a Bogliasco per i calciatori non impiegati a Marassi, il suo ciclo alla guida della prima squadra è arrivato al capolinea come conferma l'annuncio ufficiale del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".