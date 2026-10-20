Napoli, Allegri sveste i panni di aziendalista: cosa ha chiesto ad Adl per gennaio

Secondo La Repubblica, Massimiliano Allegri ha chiesto al Napoli quattro rinforzi nel mercato di gennaio. Dopo aver accettato la panchina azzurra consapevole che non sarebbe praticamente stato fatto mercato in estate, ora la posizione del tecnico è diventata delicata a causa delle ultime sconfitte e dunque idealmente ha svestito i panni dell'aziendalista e sarebbe partito con le richieste a De Laurentiis.