Napoli, Allegri sveste i panni di aziendalista: cosa ha chiesto ad Adl per gennaio

Le richieste di Allegri verso la sessione invernale di mercato. Ieri vertice con De Laurentiis e Manna

20 Ott 2026 - 08:50
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Allegri De Laurentiis © Getty Images

Allegri De Laurentiis © Getty Images

Secondo La Repubblica, Massimiliano Allegri ha chiesto al Napoli quattro rinforzi nel mercato di gennaio. Dopo aver accettato la panchina azzurra consapevole che non sarebbe praticamente stato fatto mercato in estate, ora la posizione del tecnico è diventata delicata a causa delle ultime sconfitte e dunque idealmente ha svestito i panni dell'aziendalista e sarebbe partito con le richieste a De Laurentiis.

Ieri, tra l'altro, alla vigilia del Bodo, a pranzo c'è stato un confronto tra il presidente, Allegri a Manna per parlare di come ripartire sin dalla partita di questa sera in Champions League.

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