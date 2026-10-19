Milan, Krosche saluta l'Eintracht fra le lacrime: "Sarò sempre uno di voi"

Dopo il comunicato di ieri, oggi in casa Eintracht è stata indetta un’assemblea dei soci per ratificare il passo indietro di Markus Krosche, che non sarà più il direttore dell’area sportiva del club: “Oggi posso solo dire grazie per cinque anni di grande successo ed estremamente emozionanti - ha detto il tedesco faticando a trattenere le lacrime - Mi avete mostrato cosa significa essere una società di tradizione e cosa si può realizzare con l’Eintracht Francoforte. Ho indossato questa giacca di proposito (con lo stemma del club, ndr). Negli ultimi anni sono stato un “Eintrachtler” e rimarrò sempre un uno di voi”.