Dalla Germania: Krosche al Milan, spunta una clausola

Nelle ultime ore Markus Krosche è tornato in orbita Milan. Secondo le ultime indiscrezioni l'arrivo del tedesco come Head of Football dei rossoneri ma dalla Germania frenano. Secondo Sky Sport De infatti, qualunque club che vorrà ingaggiare il dirigente prima dell'estate del 2027 dovrà pagare un indennizzo all'Eintracht Francoforte da circa 5-7 milioni di euro nonostante le dimissioni. Sempre secondo il portale tedesco non è da escludere che Krosche si prende un periodo di pausa prima di tornare all'opera da gennaio.