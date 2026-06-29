Milan, è come un Donnarumma-bis: il talento Longoni va al Psg

29 Giu 2026 - 09:14
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Alessandro Longoni © italyphotopress

Alessandro Longoni © italyphotopress

Forse a ispirarlo è stata la storia del neo campione d'Europa Renato Marin, forse a convincerlo sono stati i soli 14 minuti disputati da gennaio alla fine del campionato Primavera o il precedente di Gianluigi Donnarumma nel 2021, ma quello che è sicuro è che Alessandro Longoni, portiere classe 2008 al Milan da una vita e considerato tra i profili più interessanti dell’intero vivaio rossonero, lascerà il club. Dopo il mancato rinnovo del contratto, è fatta per il trasferimento a parametro zero al Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che lo apprezza per la sua abilità nell’impostazione del gioco dal basso con i piedi.

Chi è Alessandro Longoni?

 Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, sin dai pulcini la vita di Alessandro Longoni è stata al passo col Diavolo. Il classe 2008 ha bruciato rapidamente le tappe grazie a una maturità e a mezzi fisici fuori dal comune per la sua età che gli hanno permesso di giocare sotot leva nell'U17 e poi di esordire in Primavera nel 2024. Con i rossoneri ha giocato una finale scudetto in Under 16 (2024) e una finale di Coppa Italia Primavera (2025), ma il fiore all'occhiello della sua carriera sinora è la vittoria dell'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024 assieme ai più grandi del 2007.

A Parigi al posto di Marin

 L’arrivo di Longoni, che ricoprirà il ruolo di terzo portiere con la possibilità di giocare stabilmente con la formazione Under 23 e in Youth League, comporterà la cessione di Marin (molto apprezzato da Luis Enrique) in prestito secco in Portogallo.

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