Milan, è come un Donnarumma-bis: il talento Longoni va al Psg

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, sin dai pulcini la vita di Alessandro Longoni è stata al passo col Diavolo. Il classe 2008 ha bruciato rapidamente le tappe grazie a una maturità e a mezzi fisici fuori dal comune per la sua età che gli hanno permesso di giocare sotot leva nell'U17 e poi di esordire in Primavera nel 2024. Con i rossoneri ha giocato una finale scudetto in Under 16 (2024) e una finale di Coppa Italia Primavera (2025), ma il fiore all'occhiello della sua carriera sinora è la vittoria dell'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024 assieme ai più grandi del 2007.