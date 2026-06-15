Inter, sogno Camavinga: il retroscena di Marotta a Madrid e l'assist di Mourinho

La valutazione dei Blancos, però, è di quelle che spaventa: non meno di 60 milioni. È vero che in quella zona di campo Chivu ha chiesto novità, di qui il passato interesse per Manu Koné (Roma) e quello ancora attualissimo per Curtis Jones (Liverpool), ma certe cifre sembrano lontane dalla galassia nerazzurra, anche oltre una formula vantaggiosa che potrebbero garantire i buoni rapporti tra Marotta e Perez. Anche perché in questo momento l'Inter sta ancora lavorando con l'Atalanta per Marco Palestra, investimento che - se andrà a buon fine - si preannuncia molto oneroso.