MANOVRE NERAZZURRE

Inter, sogno Camavinga: il retroscena di Marotta a Madrid e l'assist di Mourinho

Il Real Madrid apre alla cessione di Camavinga. L'Inter ci pensa, ma la valutazione dei Blancos è di quelle che spaventano

15 Giu 2026 - 07:38
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Il viaggio di Giuseppe Marotta a Madrid, per vedere la partita tra Legends di Inter e Real ma anche per incontrare un amico di vecchia data come Florentino Perez, non poteva che scatenare voci di mercato. La rivoluzione dei Blancos col ritorno di José Mourinho in panchina produrrà una lista di esuberi utile anche per fare posto ai nuovi acquisti, alcuni dei quali praticamente già ufficiali: Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e l'ultimo, Cucurella.

Camavinga all'Inter?

 Se i tifosi si sono scatenati sui profili che più stuzzicano come Rodrygo, Arda Guler o Endrick, il vero nome che potrebbe interessare ai nerazzurri, secondo quanto filtra dalla Spagna, è molto più di sostanza: Eduardo Camavinga. Classe 2002, stabilmente nazionale francese, il Real lo aveva acquistato cinque estati fa per 35 milioni e dopo tre stagioni da titolare fisso, nelle ultime due ha registrato meno presenze, per via anche di un paio di infortuni ricorrenti, pur sempre restando sulle 35-40 stagionali. Giocatore di altissimo livello e integro, che però Mou non vede come incedibile.

Quanto costa Camavinga?

 La valutazione dei Blancos, però, è di quelle che spaventa: non meno di 60 milioni. È vero che in quella zona di campo Chivu ha chiesto novità, di qui il passato interesse per Manu Koné (Roma) e quello ancora attualissimo per Curtis Jones (Liverpool), ma certe cifre sembrano lontane dalla galassia nerazzurra, anche oltre una formula vantaggiosa che potrebbero garantire i buoni rapporti tra Marotta e Perez. Anche perché in questo momento l'Inter sta ancora lavorando con l'Atalanta per Marco Palestra, investimento che - se andrà a buon fine - si preannuncia molto oneroso.

La variabile Stankovic

 Senza contare che a centrocampo, con la probabile conferma di Calhanoglu, il rinnovo in arrivo di Mkhitaryan e il rientro di Stankovic, lo spazio è pochino pur considerando le uscite di Frattesi e Asllani. Discorso diverso se il serbo alla fine fosse sacrificato per fare cassa: a quel punto Camavinga potrebbe davvero diventare il famoso "colpo mediatico" che Oaktree vuole regalare ai tifosi.

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi

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