Nico Gonzalez tra Juve e Atletico Madrid: deciso il suo futuro

La distanza tra le parti si è ridotta grazie alla scelta della dirigenza juventina di abbassare le pretese iniziali di 28 milioni, accettando una valutazione compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi, pur di sbloccare rapidamente l'operazione. Il mancato riscatto automatico dei Colchoneros al termine dell'ultima stagione era stato causato soltanto da un infortunio che aveva impedito al calciatore di raggiungere il numero minimo di presenze pattuito, ma la forte volontà comune di chiudere l'accordo sta portando l'affare verso la definitiva fumata bianca.