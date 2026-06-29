Nico Gonzalez tra Juve e Atletico Madrid: deciso il suo futuro

29 Giu 2026 - 09:38
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La Juventus è vicina a perfezionare la cessione a titolo definitivo di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, con i due club impegnati a oltranza per limare gli ultimi dettagli economici nelle prossime ore. L'esterno argentino, rientrato a Torino per fine prestito, desidera rimanere alla corte di Diego Simeone, che a sua volta spinge con decisione per la sua conferma.

La distanza tra le parti si è ridotta grazie alla scelta della dirigenza juventina di abbassare le pretese iniziali di 28 milioni, accettando una valutazione compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi, pur di sbloccare rapidamente l'operazione. Il mancato riscatto automatico dei Colchoneros al termine dell'ultima stagione era stato causato soltanto da un infortunio che aveva impedito al calciatore di raggiungere il numero minimo di presenze pattuito, ma la forte volontà comune di chiudere l'accordo sta portando l'affare verso la definitiva fumata bianca.

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