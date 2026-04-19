La Serie A rischia di perdere Palestra: Barcellona in missione per l'esterno
Osservatori blaugrana hanno visionato da vicino il 21enne milanese, che rientra in una rosa comprendente anche Bastoni e Cambiasodi Alberto Gasparri
Che Marco Palestra sia uno dei talenti più interessati del calcio italiano lo ha dimostrato questo campionato. L'esterno dell'Atalanta, ma in prestito al Cagliari, si è messo in luce con prestazioni di altissimo livello, che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale ed è sicuramente lui uno dei giovani su cui ricostruire il futuro azzurro. Ma c'è il rischio che la Serie A possa perderlo già tra pochi mesi. Detto che sul 21enne milanese ci sono tutte le principali squadre italiane, a partire dall'Inter, e alcun top club inglesi come Manchester City e Arsenal, tra le prime società a essersi mosse per lui c'è il Barcellona.
Stando a quanto racconta Mundo Deportivo, alcuni osservatori blaugrana sono stati in Italia per visionarlo da vicino. Palestra è uno dei nomi italiani accostati ai catalani insieme all'interista Alessandro Bastoni e allo juventino Andrea Cambiaso. Il tutto perché il Barça è alla ricerca di terzini/esterni vista l'incertezza sul futuro di Jules Koundé, Alejandro Balde e Joao Cancelo.
In Spagna di Palestra apprezzano soprattutto la sua versatilità, visto che è in grado ricoprire entrambe le fasce, le sue doti tecniche offensive più che difensive, ma anche la sua prestanza fisica.
Palestra è attualmente valutato 30 milioni di euro, ma l'Atalanta di sicuro punta al rialzo visto l'interesse per il giocatore e le capacità del club bergamasco di massimizzare ogni cessione.