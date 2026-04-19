La Serie A rischia di perdere Palestra: Barcellona in missione per l'esterno

Che Marco Palestra sia uno dei talenti più interessati del calcio italiano lo ha dimostrato questo campionato. L'esterno dell'Atalanta, ma in prestito al Cagliari, si è messo in luce con prestazioni di altissimo livello, che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale ed è sicuramente lui uno dei giovani su cui ricostruire il futuro azzurro. Ma c'è il rischio che la Serie A possa perderlo già tra pochi mesi. Detto che sul 21enne milanese ci sono tutte le principali squadre italiane, a partire dall'Inter, e alcun top club inglesi come Manchester City e Arsenal, tra le prime società a essersi mosse per lui c'è il Barcellona.