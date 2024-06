Inter, Marotta: "Rinnovi fatti per Lautaro e Inzaghi. Orgoglio per il blocco Italia"

Tra Inter e Nazionale, Giuseppe Marotta affronta un argomento... Inter-Nazionale. Presente a Casa Azzurri, ieri era allo stadio per la partita contro l'Albania, il presidente e amministratore delegato nerazzurro comincia dalla situazione rinnovi, dopo quello già ufficializzato di Barella: "Il rinnovo di Lautaro Martinez è virtualmente fatto, si tratta solo di firmare l'accordo: non è semplice ora perché il giocatore è in Argentina, ma è già tutto fatto. Anche per Inzaghi? Sì, sì".