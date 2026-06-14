Manovre nerazzurre

Inter, Marotta in missione a Madrid: Oaktree vuole un colpo mediatico dal Real

Quasi impossibile che sia Nico Paz, ma il ruolo è quello del jolly offensivo: sul tavolo ci sono tanti nomi

14 Giu 2026 - 11:51
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© Real Madrid
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Giuseppe Marotta e Florentino Perez si sono incontrati ieri in occasione della sfida tra le Legends di Inter e Real Madrid e anche se il vertice era programmato da tempo le foto dei due presidenti, insieme sorridenti e a calciomercato aperto, circolate sui social hanno letteralmente incendiato i rumors perché è molto difficile immaginare che tra i due non si sia parlato a lungo di mercato, considerato anche l'imminente trasferimento di Dumfries alla Casa Blanca. 

Inoltre l'Inter e il fondo Oaktree guardano a Madrid da tempo per un possibile colpo mediatico come regalo per lo scudetto numero 21. Il sogno, che però sembra destinato a rimanere tale, era Nico Paz, che se Mourinho non tratterrà a Valdebebas è destinato a tornare al Como per giocare la Champions con la squadra di Fabregas, ma proprio in quel ruolo a Madrid c'è grande abbondanza (è in arrivo anche Bernardo Silva) e fra gli esuberi di lusso potrebbe esserci quel giocatore di qualità, abile a creare superiorità e dare fantasia, che Chivu vorrebbe tanto come jolly offensivo nella sua prossima Inter. 

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I motivi dell’incontro

 Allo stadio Bernabeu, riempito per l'occasione da 50mila persone nonostante il periodo estivo, si è giocata la sfida tra le Legends delle due squadre denominato Corazon Clasic 2026. Questa però è stata anche l'occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti tra due società che sono da sempre amiche. E magari intavolare qualche nuovo affare di mercato… 

I nomi sul tavolo

 Con l'imminente arrivo di Bernardo Silva la trequarti del Real Madrid sarà ancora più affollata: fra mezzali offensive, trequartisti puri ed esterni d'attacco Mourinho avrà a disposizione giocatori del calibro di Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz, Arda Guler, i giovani Mastantuono e Palacios e il brasiliano Endrick rientrante dal prestito al Lione. Sembra ovvio che qualcuno dovrà fare le valigie e Marotta nell'incontro con Perez ha verosimilmente chiesto informazioni in particolare sul turco impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, che è un vecchio pallino dei nerazzurri, e su Rodrygo, che rientrerà presto dall'ultimo infortunio ed è fuori dal progetto di Mourinho.

Attenzione però anche alle piste giovani che portano a Mastantuono e Palacios, che potrebbero arrivare in Italia in prestito o con la formula della recompra come fatto in passato proprio da Brahim Diaz e Nico Paz. I dialoghi tra Marotta e Perez sono aperti, Chivu aspetta il suo jolly: dopo i Mondiali potrebbero esserci sviluppi interessanti. 

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