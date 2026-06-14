Inter, Marotta in missione a Madrid: Oaktree vuole un colpo mediatico dal Real

Giuseppe Marotta e Florentino Perez si sono incontrati ieri in occasione della sfida tra le Legends di Inter e Real Madrid e anche se il vertice era programmato da tempo le foto dei due presidenti, insieme sorridenti e a calciomercato aperto, circolate sui social hanno letteralmente incendiato i rumors perché è molto difficile immaginare che tra i due non si sia parlato a lungo di mercato, considerato anche l'imminente trasferimento di Dumfries alla Casa Blanca.