Marotta: "Cancelo? E' un'opportunità che approfondiremo"

Joao Cancelo è un obiettivo reale a cui l'Inter sta lavorando. Lo ha confermato Beppe Marotta nel pre-partita con il Bologna. "Noi non abbiamo grande necessità, questo mercato poi offre poche opportunità. Ma siccome abbiamo problemi col recupero di Denzel Dumfries vogliamo vedere se questo mercato può portare l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all’altezza degli altri giocatori. E' un'opportunità che approfondiremo. Vedremo cosa accadrà, siamo in una fase interlocutoria”, ha detto il presidente nerazzurro a Dazn.