MANOVRE NERAZZURRE

Marotta: "Cancelo? E' un'opportunità che approfondiremo"

Il presidente nerazzurro: "Per Frattesi nessuna offerta, se Asllani non resta a Torino troveremo un'altra sistemazione"

di Alberto Gasparri
04 Gen 2026 - 20:28

Joao Cancelo è un obiettivo reale a cui l'Inter sta lavorando. Lo ha confermato Beppe Marotta nel pre-partita con il Bologna. "Noi non abbiamo grande necessità, questo mercato poi offre poche opportunità. Ma siccome abbiamo problemi col recupero di Denzel Dumfries vogliamo vedere se questo mercato può portare l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all’altezza degli altri giocatori. E' un'opportunità che approfondiremo. Vedremo cosa accadrà, siamo in una fase interlocutoria”, ha detto il presidente nerazzurro a Dazn.

“Ha un contratto che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. La situazione è molto particolare, se ipotizziamo un cambio loro vogliono un difensore centrale. Quando entreremo in una in una contrattazione valuteremo il da farsi. Il tutto va fatto per sistemare la fascia destra che risente della mancanza di Dumfries”, ha aggiunto.

Su Frattesi: "Per Frattesi, la nostra strategia è dire che se vuole andare via ci confronteremo e valuteremo. Ma non siamo in quella situazione, lui non vuole andare via e non abbiamo ricevuto offerte da questo o quel club. Però rimaniamo aperti. Asllani è un nostro patrimonio, lo abbiamo dato in prestito al Torino e come minimo dobbiamo rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per restare a Torino, dovremmo trovare un’altra sistemazione”. 

