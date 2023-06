Inter, Marotta: "Brozovic-Al Nassr: si decida o sarà tolto dal mercato"

Marcelo Brozovic, André Onana, Davide Frattesi e Marcus Thuram: Giuseppe Marotta non si sottrae alle domande di calciomercato da Rimini per l'evento dei dirigenti sportivi. Si parte proprio dal caso che coinvolge il croato e l'Al Nassr: "In gioco ci sono tanti fattori, quello economico è ovviamente quello più importante. La situazione non è ancora definita o chiusa e, come dico sempre in questi casi, è il giocatore a decidere il proprio destino. L'Inter non è obbligata a cederlo, stiamo valutando un'opportunità di mercato". L'ad nerazzurro poi approfondisce: "Il problema più grande è il contratto tra Brozovic e l'Al Nassr (in realtà mai citata da Marotta, ndr). Se troveranno un accordo in tempi brevi bene, se no toglieremo il giocatore dal mercato".