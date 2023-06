Brozovic, l'Al Nassr alza l'offerta: trattativa riaperta con l'Inter

il caso

Le parti restano in contatto dopo la grossa frenata che ha subito la trattativa, ma ora sembra tutto riaperto

Marcelo Brozovic e l'Inter: lo screzio coi tifosi, la svolta con Spalletti, i km macinati e la trasformazione in Epic





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La parola fine sulla telenovela Marcelo Brozovic non si può ancora mettere. È un continuo tira e molla tra l'Inter e l'Al Nassr dopo che gli arabi hanno trovato l'accordo col croato per 26-27 milioni all'anno, con le due società che cercano l'affare per le proprie tasche. Dopo una prima offerta di 23 milioni dei sauditi poi rivalutata al ribasso a 15 milioni e l'Inter e Marotta visibilmente irritati, si è giunti alla riapertura delle trattative con gli arabi che hanno messo sul piatto 18 milioni per il cartellino del croato, non a caso la proposta che aveva fatto il Barcellona. L'Inter punterebbe a raggiungere almeno quota 20 milioni. E intanto Brozovic è alla finestra in attesa di poter proseguire l'iter tra visite e firme con il club saudita.

L'affare è ancora aperto, le parti restano in contatto per trovare al più presto una soluzione: dall'Al Nassr filtra che il problema sia nel mancato via libera della Lega Calcio Saudita alle cifre dell'intero affare. Un problema non da poco per i nerazzurri, cui la cessione di Brozovic serve per poter proseguire le altre trattative di mercato, Frattesi su tutti.

MAROTTA SU BROZOVIC: "DECIDE LUI" Giuseppe Marotta ha parlato brevemente di Brozovic durante l'evento di Rimini per aprire la sessione estiva di calciomercato: "In gioco ci sono tanti fattori, quello economico è ovviamente quello più importante. La situazione non è ancora definita o chiusa e, come dico sempre in questi casi, è il giocatore a decidere il proprio destino. L'Inter non è obbligata a cederlo, stiamo valutando un'opportunità di mercato". L'ad nerazzurro poi approfondisce: "Il problema più grande è il contratto tra Brozovic e l'Al Nassr (in realtà mai citata da Marotta, ndr). Se troveranno un accordo in tempi brevi bene, se no toglieremo il giocatore dal mercato".

BROZOVIC, LA RESA DEL BARCELLONA: "COSTA TROPPO" Intanto Joan Laporta, presidente del Barcellona, ieri aveva confermato il mancato arrivo di Brozovic: "Lui come Zubimendi o Kimmich costano troppo per noi, questi affari non si faranno a causa dei parametri finanziari che ci richiederebbero. Brozovic ha un'offerta dall'Arabia Saudita contro la quale non possiamo competere".

