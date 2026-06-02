Domani Allegri risolve il contratto con il Milan: pronto a firmare con il Napoli e a incontrare Manna

02 Giu 2026 - 19:16
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Manca pochissimo alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Napoli. L'intesa tra le parti è vicinissima e domani sarà la giornata decisiva. A questo punto Max sarà libero di firmare con il Napoli il contratto biennale stabilito con il presidente De Laurentiis. Sempre domani, dopo la conclusione anche formale dell’esperienza con il Milan, ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il ds azzurro Giovanni Manna. Sarà anche l'occasione per il primo summit di mercato, con Allegri che potrà dettare le linee sui giocatori graditi per affrontare la prossima stagione. Di certo l'allenatore livornese farà presente la sua volontà di avere ancora a disposizione Rabiot, anche nell'esperienza napoletana. 

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