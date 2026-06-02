Avellino, il presidente D'Agostino conferma: "Alessandro Nesta nuovo allenatore"

Il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino ha annunciato l'arrivo di Sandro Nesta come nuovo tecnico: "Ha un passato importate da calciatore e un po' meno da allenatore, ma credo che il meglio debba ancora venire e spero che mostri il suo valore ad Avellino. Vogliamo raggiungere altri successi e lui deve esserne l'artefice. L'ho visto tranquillo e modesto, come Ballardini. Poi lo scopriremo col tempo. Abbiamo scelto Nesta dopo una serie di valutazioni fatta anche su altri allenatori, crediamo tutti che sarà il suo anno e quello dell’Avellino." Nesta firmerà il proprio contratto con gli irpini in settimana prima di prendere la guida della squadra, reduce da un ottima stagione conclusa con l'eliminazione ai playoff per la Serie A.