Thuram segna e 'chiama' Palestra all'Inter: "Gli ho detto di continuare così, è forte"

Ancora in gol dopo la doppietta di Como, Marcus Thuram è raggiante al termine della gara di San Siro contro il Cagliari: "Rispetto alle ultime gare non è cambiato nulla, semplicemente è un momento bellissimo per me e per il club - le parole del francese nel post-partita. Sullo scudetto non dico nulla: dobbiamo aspettare la matematica". L'ultima battuta è su Palestra, obiettivo di mercato dei nerazzurri: "Gli ho detto di continuare così perché è un giocatore forte".