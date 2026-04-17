LE PAGELLE

Barella prestazione da leader, sontuosa regia di Calha. Pio in versione altruista

Dimarco soffre uno straordinario Palestra ma poi regala l'assist a Thuram, solo Mkhitaryan sbaglia un po' troppo

di Enzo Palladini
17 Apr 2026 - 22:50
© Getty Images

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INTER 

J. Martinez 6 - Dimostra grande attenzione alla fine del primo tempo quando deve uscire due volte ben oltre la linea della sua area. Così come attento si fa trovare sull'avvio intenso del Cagliari, al tiro subito con Seba Esposito. 

Akanji 6 - Raramente si trova con una marcatura fissa, più spesso prova a dare una mano in fase di costruzione. 

De Vrij 6 - Prende parecchie botte nel duello con Borrelli, dal quale però esce più spesso vincitore, tranne quando resta a terra per un fallo. 

Carlos Augusto 6,5 - Tra i tre difensori è il più attivo sul fronte della costruzione, è anche l'autore di uno dei primi tiri in porta della sua squadra. 

Dumfries 6 - Viene marcato stretto, come se fosse un attaccante vero, solo in qualche occasione riesce a trovare uno spunto sulla sua fascia. 

Barella 7,5 - Vive un periodo positivo, ha voglia di incidere e si vede, Svaria molto da destra a sinistra, cerca spazio anche dove non c'è. Dopo dieci minuti del secondo tempo trova lo spazio dove c'è e va a prendersi il meritato gol del 2-0. Partita da leader. 

Dal 44' st Diouf sv. 

Calhanoglu 7 - Gioca moltissimi palloni perché contrariamente al solito non ha un mastino che lo segue ovunque. Il suo problema se mai è trovare sbocchi offensivi che aggirino il blocco basso del Cagliari. Nel secondo tempo continua a giocare molto palloni, ma ancora più decisivi. 

Dal 40' st Frattesi sv. 

Mkhitaryan 5,5 - Un inizio disastroso. Non ne azzecca una e non è da lui. Dopo un quarto d'ora inizia a indovinare qualche passaggio, ma senza quelle giocate limpide che lo caratterizzavano. Corre tanto, questo sì. 

Dal 30' st Zielinski 6,5 - Un quarto d'ora sembra poco per un giocatore come lui, soprattutto quando c'è solo da controllare, invece il polacco trova il modo di lasciare il segno con il gol del 3-0. 

Dimarco 6 - Soffre, non poco, il motorino su cui sfreccia Palestra dalla sua parte. La fase difensiva non è mai stata il suo forte, ma quando sta bene i suoi pregi compensano ampiamente questa lacuna. E se nel primo tempo sta sulle sue, inizia bene la ripresa e regala l'assist per l'1-0 a Thuram. 

Dal 30' st Luis Henrique 6 - Ha la fortuna di non avere Palestra sulla sua fascia, quindi passa un quarto d'ora di tranquillità. 

P. Esposito 6,5 - Sembra un pivot del basket di una volta, completamente votato all'occupazione dello spazio nell'area avversaria, spesso marcatissimo e con le spalle alla porta. Un lavoraccio. A fine primo tempo per la prima volta il gusto del tiro in porta. Poi nel secondo tempo gioca palloni ancora più utili per i compagni. Buona gara, gli manca solo il gol. 

Thuram 6,5 - Sempre con un avversario addosso, spesso anche due, prova a usare alla forza ma anche per uno così non è facile uscire da situazioni così. Nell'intervallo si confronta con lo staff e rientra con un altro passo. Quasi subito va a prendersi il gol dell'1-0.  

Dal 30' st Bonny 6 - Dà una mano più in fase difensiva che offensiva. 

Allenatore Chivu 7 - Di sicuro qualcosa trasmette ai suoi giocatori, se è vero che tra il primo e il secondo tempo la squadra è cresciuta e non poco.  

CAGLIARI 

Caprile 6; Zè Pedro 6 (42' st Belotti sv), Mina 6, J. Rodriguez 6; Palestra 7, Adopo 6, Gaetano 6 (12' st Deiola 6), Sulemana 6 (30' st Folorunsho), Obert 6 (30' st Zappa 6); S. Esposito 6, Borrelli 5 (12' st Mendy 5,5), Allenatore Pisacane 6. 

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