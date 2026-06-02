Il Benfica prenota il post Mourinho: bloccato Marco Silva

Per un allenatore portoghese in procinto di andare, un altro è stato virtualmente bloccato. Il Benfica, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe a un passo dal chiudere l'accordo con Marco Silva, reduce da un ottimo 11esimo posto in Premier con il Fulham. Una mossa con cui Rui Costa si vuole coprire le spalle: non è un segreto infatti che Jose Mourinho, l'attuale tecnico delle Aquile di Lisbona, abbia già un accordo con il Real Madrid per tornare al Bernabeu. Il club portoghese però vuole che i blancos corrispondano i 15 previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto dello Special One, per cui il nuovo mister non verrà annunciato fin quando da Madrid la situazione non si smuoverà, presumibilmente dopo le elezioni del prossimo 7 giugno.