Manchester United, Solskjaer congeda Lukaku: "Era tempo di andare"

ADDIO SENZA RIMPIANTI

All'indomani del trasferimento all'Inter, Ole Gunnar Solskjaer dice addio a Romelu Lukaku senza rimpianti. "Per Lukaku era tempo di andare. E' stato un buon affare per tutti - ha spiegato il tecnico del Manchester United nella conferenza stampa in vista del debutto in campionato contro il Chelsea - E' rimasto infortunato per un po' a inizio stagione e non ha partecipato alla amichevoli, ora gli auguro un buon inizio di stagione con la nuova squadra". Lukaku, primo giorno da interista

Nonostante i tifosi abbiano manifestato tutto il proprio disappunto per la campagna acquisti e per non aver rimpiazzato adeguatamente la partenza del belga (naufragate le due trattative per Dybala e Mandzukic), Solskjaer si fida degli attaccanti in rosa. "Certo, Romelu ha fatto buoni record e prolificità - ha aggiunto il manager norvegese - ma io sono molto fiducioso che riusciremo a ottenere gli stessi risultati realizzativi con Martial, Daniel James, Rashford e Lingard. Anche Mason Greenwood giocherà e sarà coinvolto molto in questa stagione. E quando toccherà a lui sono convinto che segnera' gol".

Nota positiva del mercato dei Red Devils l'aver resistito alla corte del Real e aver trattenuto Paul Pogba: "E' un giocatore grandioso e continuo a pensarla così: Paul è sempre stato fantastico in allenamento e in partita".

Vedi anche inter Inter, Lukaku: "Qui per Conte, è il migliore al mondo"